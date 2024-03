Calcio | Milan Calabria Scudetto Inter nel derby? Non accadrà

(Di mercoledì 27 marzo 2024) "Leao? Se diventerà più consapevole del suo talento potrà essere da Pallone d'Oro"O - "È ancora presto per parlare di seconda stella dell'nel, ci sono delle partite prima, ma noi le vogliamo vincere tutte, quindi non". Davide, in un'vista a "Radio Serie A con

Napoli, Juan Jesus sul caso Acerbi: "Da signore non ho interrotto la gara, a saperlo l'avrei fatto. Non mi sento tutelato" - “Spero sinceramente che questa, per me, triste vicenda possa aiutare tutto il mondo del Calcio a riflettere su un tema così grave ed urgente". In merito a quanto accaduto durante Inter-Napoli e alla ...tuttojuve

A Bologna scartano la sorpresa, Pinamonti come Haaland, Baroni e Ranieri giocano a Calcio balilla - La sosta nazionali ha regalato emozioni a singhiozzo per gli appassionati della nazionale azzurra, a tenere banco è stato più il caso Juan Jesus-Acerbi con l’assoluzione del difensore e polemiche a no ...sportcafe24

Juventus e strategie di mercato: l’incontro tra Giuntoli e l’agente di Ferguson - La Juventus emerge come la favorita nella corsa all’acquisto del giovane talento, nonostante l’interesse di altre squadre di spicco del campionato italiano, quali Napoli, Milan e Lazio. Il punto su ...newsmondo