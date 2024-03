Calcio Michele Padovano presenta il suo libro a Senigallia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’ex campione d’Europa della Juventus, poi finito in carcere e alla fine assolto da ogni accusa, parla di “Tra la Champions e la Libertà”, 27 Marzo 2024 –ospiterà venerdì 29 marzo lazione del“Tra la Champions e la Libertà” di, 57 anni, è stato un noto calciatore italiano, nel ruolo di attaccante: una presenza in Nazionale maggiore nel 1997 e soprattutto una Champions League vinta con la maglia della Juventus, nel 1996: in bianconero ha giocato dal 1995 al 1997 con 42 partite e 12 gol. Una carriera lunga la sua iniziata nell’Asti nel 1985 e terminata nel 2001 nel Como dopo aver militato tra le altre pure in Genoa e Napoli. Ma neloltre alla sua esperienza come calciatore racconta ...