Calcio | mancata squalifica di Acerbi | il Napoli sbotta | “Non aderiremo più ad iniziative di mera facciata”

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Dopo qualche giorno in più di attesa, ieri pomeriggio il Giudice Sportivo si è espresso sulla questione relativa al caso-Juan Jesus. La sentenza di fatto ha parzialmente scagionato il difensore dell’Inter che viene riconosciuto colpevole per aver detto un’espressione offensiva, ma risulta sostanzialmente impossibile comprendere cosa abbia detto poiché l’unico testimone, a detta del giudice sportivo, sarebbe stato Juan Jesus stesso. Una situazione grottesca, in unche ormai vive di telecamere che addirittura possono individuare i tifosi dagli spalti, ma non i giocatori in campo. Così non è stato possibile sanzionare il difensore nerazzurro, che dunque sarà regolarmente a disposizione per le prossime partite. Intanto però ildopo ladinon ...