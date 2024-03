Calcio | Juan Jesus | “Sentenza che fatico a capire”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Roma, 27 mar. (askanews) –ha pubblicato una lettera sul sito del Napoli per commentare la decisione del Giudice Sportivo di assolvere Acerbi: “Una valutazione chee mi lascia una grande amarezza, sono avvilito, non mi sento tutelato. Non capisco in che modo la frase ‘vai via nero, sei solo un negro…’ possa essere offensiva, ma non discriminatoria. Temo possa costituire un grave precedente per giustificare certi comportamenti”. Il brasiliano valuta se difendersi in altre sedi. Questo il testo completo: “Ho letto più volte, con grande rammarico, la decisione con cui il Giudice Sportivo ha ritenuto che non ci sia la prova che io sia stato vittima di insulti razzisti durante la partita Inter-Napoli dello scorso 17 marzo: è una valutazione che, pur rispettandola, faccio fatica a ...