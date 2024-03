Calcio femminile | le convocate dell’Italia per le qualificazioni agli Europei Torna Beccari | debutta Shore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’Italia si appresta a iniziare il percorso di qualificazione2025 di. Le azzurre si raduneranno domenica 31 marzo a Coverciano per prepararsi in vista delle prime due sfide del gruppo 1 della Lega A. La nostra Nazionale affronterà l’Olanda nella giornata di venerdì 5 aprile (ore 18.15) allo Stadio San Vito-Gigi Marulla di Cosenza e poi sfiderà la Finlandia a Helsinki martedì 9 aprile (ore 18.15). Le ragazze del CT Andrea Soncin dovranno chiudere il raggruppamento, di cui fa parte anche la Norvegia, tra le prime due posizioni per staccare direttamente il biglietto per la rassegna continentale senza passare dspareggi. Per l’occasione sono state28 calciatrici, tra cui si rivede Chiara, la quale aveva saltato i test ...