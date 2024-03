Calcio Eccellenza | l’analisi del bomber in vista della ripresa il 3 aprile a Savignano Cava Ronco | 10 gol non bastano | vogliamo ancora rimontare»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Raggiunta la doppia cifra di gol, Aleksander Grazhdani, 30ennecon doppio passaporto greco-albanese in forza al, non vuole fermarsi: scalda le polveri ed è pronto a tirare la volata playoff ai forlivesi, che torneranno in campo mercoledì 3. Grazhdani, quando mancano 5 giornate al terminestagione regolare la classifica recita decimo posto: qual è il bilancio biancorosso? "Potevamo fare meglio, ma crediamonei playoff. Certo, 10 punti di distacco sono tanti, tuttavia stiamo lavorando bene, assimilando il verbo di Muccioli, e possiamo giocarcela a viso aperto con tutti. La speranza è l’ultima a morire". È mancata continuità. "Abbiamo lasciato per strada qualche punto per disattenzione e inesperienza, ma queste sono ...