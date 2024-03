Calcio e manifestazioni | a Latina cambia la viabilità | quando e dove

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo 2024 – Pubblicate, sull’Albo Pretorio del Comune di, due ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta per sabato 30 marzo 2024, giornata in cui si svolgeranno contemporaneamente un incontro diallo stadio Francioni e la manifestazione denominata “Mercato degli espositori di Forte dei Marmi”. La prima prevede l’istituzione del divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli, in piazza del Quadrato, via M. D’Azeglio (tratto compreso tra l’uscita del parcheggio e piazza del Quadrato) e viale Italia dalle ore 00.01 alle ore 23.59 del 30 marzo. La seconda, invece, riguarda viale Vittorio Veneto (tratto compreso tra via dei Mille e via Curtatone), via Pastrengo (tratto compreso tra via Villafranca e viale Vittorio Veneto) e via Castelfidardo (tratto compreso tra via ...