Calcio | dalla A alla C il weekend pasquale delle squadre toscane | umbre e dello Spezia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Firenze, 27 marzo 2024 – Un lungoe calcistico, con molte sfide interessanti, almeno sulla carta. Come sempre ci focalizziamo sulle “nostre”, ovvero le compaginie lo. Il programma SERIE A Fiorentina-Milan (sabato 30 marzo, ore 20.45) Inter-Empoli (lunedì 1° aprile, ore 20.45) SERIE B Pisa-Palermo (lunedì 1° aprile, ore 15)-Ascoli (lunedì 1° aprile, ore 15) Sampdoria-Ternana (lunedì 1° aprile, ore 20.30) SERIE C (Girone B) Carrarese-Perugia (giovedì 28 marzo, ore 20.30) Gubbio-Torres (giovedì 28 marzo, ore 20.45) Vis Pesaro-Lucchese (giovedì 28 marzo, ore 20.45) Arezzo-Juventus Next Gen (sabato 30 marzo, ore 14) Entella-Pontedera (sabato 30 marzo, ore 16.15)