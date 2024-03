Calcio | come vanno le squadre napoletane in C

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Se la capolista sembra viaggiare a vele spiegate verso la promozione in Serie B, alle sue spalle il campionato è ancora apertissimo, soprattutto in chiave Playoff. Così, con queste poche parole, si può riassumere il Girone C di Serie C nel quale c’è una sostanziosa presenza didella provincia di Napoli: Juve Stabia, Giugliano, Sorrento e Turris le protagonistedella terza serie italiana nella stagione 2023-2024. Se da una parte, si diceva, la Juve Stabia ormai secondo pronostici e indicazioni delle scommesse sui Gironi di Serie C sembra avere la strada spianata verso la promozione in B, per le altrela situazione è molto variegata. Il Giugliano e il Sorrento, infatti, sono in piena lotta per un posto nei Playoff promozione e vista la distanza estremamente corta in quella parte di classifica sono altissime ...