Calcio | Cafù in bancarotta | sommerso dai debiti mette all’asta la sua mega villa

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’ex giocatore di Roma e Milan ha gravi problemi economici dopo il fallimento, alcuni anni fa, della società che gestiva calciatori e procuratori Era soprannominato “pendolino” per il suo instancabile modo di andare avanti e indietro sulla fascia destra del terreno di gioco,, ex terzino di Roma e Milan, uno dei più forti difensori laterali della storia del, ora deve correre per evitare la. Il campione del mondo col Brasile (1994 e 2002) è infattidaidopo il fallimento, nel 2019, della società Capi Penta International Player, da lui fondata per gestire la carriera di procuratori e calciatori.nei guai per-. Cityrumors.it – Marcos Evangelista de Moraes, in arte, sulla fascia destra volava ...