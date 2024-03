Calabria stuzzica l’Inter | «Seconda stella nel derby? Non accadrà!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Davideinfiamma già da subito ilcontrodel 22 aprile, data che molti tifosi hanno cerchiato in rosso sul calendario vista la possibilità di festeggiare il ventesimo scudetto. A Radio Serie A, però, il capitano dei rossoneri smentisce seccamente che possa accadere.INFUOCATO – Davideprova a rassicurare i suoi tifosi: i nerazzurri non festeggeranno lain faccia al Milan. Questo il suo pensiero a riguardo: «È ancora presto per parlare delladelnel. Prima ci sono delle partite, noi vogliamo vincerle tutte e quindi non». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...