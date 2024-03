Cagliari | Cera | «Col Verona pronostico difficile Tiferò per…»

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Pierluigi, doppio ex sia diche di, ha parlato della sfida che vedrà proprio i sardi sfidare i veneti Pierluigi, doppio ex di, ha parlato in un’intervista al quotidiano La Nuova Sardegna della sua sfida del cuore tra gialloblu e rossoblu.– «Dico la verità subito: tifo per il

Non c’è pace per la memoria di Sergio Ramelli , militante del Fronte della Gioventù ucciso a colpi di chiave inglese 49 anni fa da un gruppo di militanti di Avanguardia operaia. A pochi giorni ... (secoloditalia)

Cera: «Cagliari Verona Vi dico per chi farò il tifo lunedì» - Pierluigi Cera, ex giocatore e capitano del Cagliari, ha rilasciato delle dichirazioni in vista della sfida contro l’Hellas Verona di Marco Baroni L’edizione odierna del quotidiano La Nuova Sardegna h ...cagliarinews24

Trenta opere di Carlo Romano Lavazza in mostra a Carloforte per beneficenza - “Vorrei che le mie sculture non avessero titoli, ma si potessero solo guardare, toccare e pensare come ciascuno crede. Non sono oggetti di spiegazioni. Nascono da momenti e sensazioni personali. Ho pl ...sardiniapost

Furgoncino rubato, ma c’era il gps. Fermato dai carabinieri - I militari della Radiomobile di Cagliari e della Stazione di Sant’Avendrace hanno seguito le indicazioni del proprietario, individuando il furgone sulla SS130. Dopo un breve pedinamento, i Carabinieri ...linkoristano