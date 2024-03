Cadice vs Granada – probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Due squadre in zona retrocessione della Liga si affronteranno venerdì 29 marzo sera: il, 18° in classifica, accoglierà il, 19° in classifica, mentre entrambe lelottano per rimanere nella massima serie spagnola. I padroni di casa sono a cinque punti dal 17° posto del Celta Vigo, mentre il, che ha una partita in più rispetto a tutte le altre squadre della divisione ad eccezione del Valencia, è a 13 punti dalla salvezza. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIlè entrato nella pausa internazionale dopo la sconfitta per 2-0 con la Real Sociedad, ma ha raccolto cinque ...