Cacao | prezzo oltre i 10mila dollari | le conseguenze sulle uova di Pasqua

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ildelè aumentato moltissimo negli ultimi mesi. I future su questa materia prima hanno superato a marzo idi valore per tonnellata, con un aumento rapidissimo rispetto anche solo a gennaio, quando i derivati finanziari legati all’ingrediente base del cioccolato valevano circa 4mila. Possibilisui prodotti dolciari anche in Italia, ma ledidovrebbero essere salve da questo picco. Le ragioni dell’aumento deldelsono varie. La produzione è concentrata in pochissimi Paesi dove sono diffusi lo sfruttamento e pratiche forestali scorrette e il cambiamento climatico ha aumentato il numero di malattie che aggrediscono le piante. In...