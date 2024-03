Bucciantini | «Acerbi-Juan Jesus? Non ci hanno restituito verità»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Marconon è proprio in accordo con la sentenza della Giustizia Sportiva, ma accetta comunque l’esito del caso. La sua spiegazione su Radio Sportiva. SENTENZA –non è proprio favorevole: «Uno stato di diritto dà garanzie, io ci credo e accetto la sentenza. Tutto ciò è diverso rispetto alla morale.si è salvato a processo, tutti sappiamo che è successo qualcosa di diverso. Tra l’altro nella spiegazione della sentenza si fa un po’ di confusione, non si capisce cosa si intende per offesa dalla Procura Federale. ‘Ti faccio nero‘ può essere un’offesa da bullo di quartiere. La decisione è stata spiegata male e parte da un fatto: non si può condannare senza prove. Per fortuna, anche se non si è d’accordo. Questa vicenda non ci restituisce ...