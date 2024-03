Bucchioni | «Acerbi? Contrario alla punizione ma c’era un’altra strada!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Enzo, dopo l’evolversi del caso-Juan Jesus, spiega come avrebbe voluto che la situazione venisse affrontata dai due protagonisti e dgiustizia sportiva. Intanto il Napoli continua la sua protesta. PROBLEMA INGIGANTITO – Enzo, intervenuto su Radio Sportiva, dichiara sui fatti di Inter-Napoli: «I giocatori devono contribuire a risolvere questo problema del razzismo. In questo modo lo abbiamo ingigantito e non abbiamo fatto chiarezza. Il messaggio chiaro “no al razzismo” non è partito, neanche da questa sentenza. Questa è la cosa che rimane e che non funziona in tutta questa vicenda. Siamo ancora qui a dire “forse, se, ma”. Questo non fa il bene di nessuno. Spalletti ha lasciato a casa un suo punto di forza perché si è svegliato male lunedì mattina? Questo deve far riflettere, le cose non ...