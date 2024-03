Brescia | porta in pausa pranzo una torta alla marijuana | malori e ricoveri in ufficio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Pubblicato il 27 Marzo, 2024 Unafinita malissimo per 4 operai in una ditta di Mairano, in provincia di, che volevano probabilmente rendere un po’ più briosa e movimentata la loro giornata lavorativa. In effetti ci sono riusciti, ma forse non come speravano. Uno di loro infatti avevato in azienda una, da gustare durante ladopo aver pranzato. Le cose però sono precipitate e i 4 si sono sentiti male, rendendo necessario l’intervento sul posto di un’ambulanza.in: cos’è successo? Verso le 14:40, cioè poco dopo la...