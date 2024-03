Break dance alle Olimpiadi di Parigi 2024 | l’ultima occasione per l’Italia di qualificare fino a due atlete

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Dopo aver assegnato i primi 6 pass per genere tramite i Campionati Mondiali ed i Campionati Continentali (o i Giochi Continentali) nel 2023, lasi appresta ad assegnare le ultime carte olimpiche perattraverso le Olympic Qualifier Series. La WorldSport Federation, federazione mondiale di danza sportiva, sotto la cui egida rientra la, il 21 febbraio scorso ha rilasciato la lista definitiva degli atleti che avranno diritto a prendere parte alla manifestazione, che metterà in palio 7 pass per genere per i Giochi di. Saranno 40 B-Boys ed altrettante B-Girls a contendersi le ultime carte olimpiche: a definire la classifica delle Olympic Qualifier Series saranno le due tappe in ...