Brasile | proteste per il mancato uso del Var contro la Spagna | «Anche le amichevoli sono importanti»

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ieri nell’amichevole traal Bernabeu, la Federcalcio brasiliana ha protestato per i due rigori concessi alla Roja (match terminato 3-3). Il primo per il fallo sul talento del Barcellona Lamine Yamal, il secondo su Carvajal., Rodrigues: «Il Var va utilizzatonelle» Il presidente Ednaldo Rodrigues ha dichiarato dopo il match: «La Federcalcio informerà la Fifa che non solo nelle partite ufficiali, manelleobbligati a usare il Var quando giocherà il. Il calcio è cresciuto molto in Europa, perché deve lasciare così a desiderare in una partita importante come questa? Toccherebbe alla Uefa essere più esigente. Il Var c’è e deve restarein questo ...