Brancaccio e gli effetti collaterali di un tennis che non può fare a meno delle scommesse

(Di mercoledì 27 marzo 2024). Uno sfizio per gli appassionati, un problema per i giocatori e un settore lucrativo per ATP, WTA, ITF, tornei e malintenzionati. Il dramma sportivo di Raul, sconfitto nella sua Napoli dopo aver fallito sette match point e con il pubblico partenopeo ‘inaspettatamente’ a favore del francese Herbert, ha riportato in auge un tema ciclicamente discusso e con diversi piani di dibattito. Le immagini che si sono susseguite alClub Napoli hanno lasciato un senso di malinconia, che trascende la delusione personale vissuta dall’atleta italiano, sollevando preoccupazioni riguardo all’influenza crescente di un fenoche tra le tante controindicazioni ha quello di mettere in ombra il retaggio del lawn: il rispetto per il silenzio e il divieto di ...