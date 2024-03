Boxe | i qualificati dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 e le categorie ancora scoperte

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2024) L’Italia ha già qualificato otto pugilidi. Tre uomini e cinque donne hanno staccato il biglietto per i Giochi, migliorando sensibilmente il contingente rispetto all’ultima edizione della rassegna a cinque cerchi: a Tokyo, infatti, il Bel Paese era addirittura assente nel settore maschile ed era rappresentato esclusivamente da quattro donne, riuscendo a portare a casa la medaglia di bronzo con Irma Testa. Si tratta di un deciso salto in avanti per la nostra Nazionale di pugilato, che potrà presentarsi nella capitale francese con rilevanti ambizioni e con tutte le carte in regola per salire sul podio. Gli atleti di maggiore rilievo sono Aziz Abbes Mouhiidine e Irma Testa. Il peso massimo (92 kg) ha conquistato la medaglia d’argento agli ultimi due Mondiali, dove avrebbe meritato la gloria più ...