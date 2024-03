Borse europee prudenti | a Milano giù Mps Cipollone Bce | «Vicini ad agire su tassi»

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Chiusura in rialzo per Tokyo. Attesa per conferme sulla traiettoria dell’inflazione. A Piazza Affari bene Nexi in vista di possibile accordo con UniCredit. In calo il petrolio, sale il gas. Spread a 130 punti

Gli investitori puntano gli occhi sull’intervento della presidente Bce Christine Lagarde al Parlamento europeo e sull’inlfazione in Europa e negli Stati Uniti con i nuovi dati attesi nei prossimi ... (ilsole24ore)

La velocità è tutto. A questa si uniscono la discrezione, la riservatezza e la sicurezza come in un caveau. Siamo al campus di Aruba , a Ponte San Pietro, dove ci sono tre data center e presto si ne ... (bergamonews)

Questi fattori stanno impattando sul prezzo del gas in Europa - Il prezzo del gas in Europa scende: quali fattori stanno influenzando la quotazione Tutti gli elementi da considerare per scongiurare una nuova crisi energetica (sempre dietro l’angolo). Il prezzo ...money

Ministero dell'Economia vende il 12,5% di Montepaschi per 650 milioni - Una volata favorita dal ritorno all'utile della banca fra indiscrezioni di un futuro dividendo, lo sciogliersi via via del contenzioso legale (da ultimo con l'assoluzione di Viola e Profumo), e ...tg24.sky

Borse, prevista cautela in avvio. Focus su MPS - I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare la giornata con ribassi minimi. I principali indici azionari statunitensi hanno registrato ribassi ...soldionline