Borse | Europa chiude sui massimi A Piazza Affari +0 | 2% in altalena Mps

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il titolo di Rocca Salimbeni dopo aver cambiato più volte direzionein calo dell’1,34% dopo il collocamento della quota del Mef. Volatile Nexi in vista di possibile accordo con UniCredit. Gli investitori aspettano il dato sull’inflazione Pce in arrivo dagli Usa venerdì. In calo il petrolio, spread sopra i 130 punti

I prezzi alla produzione americani cresciuti più delle attese danno un motivo in più alla Fed per essere cauta nel tagliare i tassi. Debole anche Wall Street. A Piazza Affari il titolo ... (ilsole24ore)

La BoE ha lasciato i tassi invariati, come la Fed alla vigilia. Invece la Banca centrale svizzera li ha tagliati a sorpresa. Nuovi massimi toccati dall’oro in giornata. Euro sotto quota 1,09, ... (ilsole24ore)

Borse Europa chiudono la seduta all’insegna degli acquisti - In programma oggi anche gli indicatori di fiducia dell’eurozona, ma l’attenzione è rivolta soprattutto al core Pce statunitense in uscita venerdì, quando i mercati europei e Wall Street saranno chiuse ...borse

Borse caute, Milano ancora ai massimi - Le Borse europee si rafforzano leggermente a poco più di un'ora dalla chiusura. Milano guadagna lo 0,3% ai massimi dal maggio del 2008. La migliore ancora Francoforte. Oggi il dato lievemente positivo ...rainews

Mercati europei in leggero rialzo in attesa di ulteriori dati macro - Puntano al rally di Pasqua le Borse europee che archiviano la seduta del 26 marzo in cauto ottimismo.Il Ftse Mib termina le contrattazioni in progresso dello 0,14%, Parigi dello 0,4%, Francoforte dell ...informazione