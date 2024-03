Borse di studio entro il 24 maggio Ecco i requisiti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il Comune di Mondavio ha pubblicato l’avviso che stabilisce ie le modalità per accedere allediper gli studenti che frequentano le ‘scuole superiori’. Oltre alla residenza nel territorio del Comune, il requisito fondamentale è avere un Isee minore o uguale a 10.632,94 euro. Il termine ultimo per presentare la domanda è quello del 24prossimo e per tutte le informazioni e per l’eventuale ritiro del modello necessario per la richiesta (scaricabile anche dal sito web istituzionale) ci si può rivolgere all’assistente sociale dalle 9 alle 12, escluso il lunedì. Fra tutte le istanze verrà redatta una graduatoria provvisoria per ordine crescente di valore Isee, che sarà poi trasmessa alla Regione Marche al fine della stesura di un’unica graduatoria regionale. Chi ha necessità di rivolgersi ...