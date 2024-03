Borsa | Milano chiude in rialzo con A2a e StM in prima fila

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ladiarchivia la seduta di metà settimana in(Ftse Mib +0,21% a 34.759 punti) con A2a (+2,3%) e StM (+1,49%) le migliori.in negativo Mps (-1,34%) a 4,19 euro non lontano dei 4,15 euro del collocamento del 12,5% da parte del Mef. La maglia nera nel credito è Bper (-2,34%) tra i possibili protagonisti del risiko bancario. Sempre sotto la lente Tim (-1,41%), in attesa della mezzanotte di venerdì quando scadranno i termini per la presentazione delle liste per il cda. Riflettori accesi anche su Nexi (-1,34%), sulle indiscrezioni che Unicredit (-0,29%) sia più vicina a rivedere i termini della partnership con la paytech. Maglia nera per Saipem (-2,4%). Acquisti, invece, su Mfe (+2,5%) mentre la tedesca Prosieben ha respinto la proposta di scorporo delle attività non core.

Si muove in cauto rialzo Piazza Affari al passaggio di metà seduta. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,1% a 34.724 punti, con il paniere principale spaccato in due. Appare nervosa Mps (-0,85%) dopo uno ... (quotidiano)

Juventus, nota sull'Aumento di capitale: sottoscritte il 97,6% delle azioni per 195 milioni di euro - 3.059.718 Nuove Azioni, corrispondenti a circa il 2,4% del totale delle Nuove Azioni, saranno offerti in Borsa da Juventus, per il tramite di UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano, ai sensi ...tuttomercatoweb

