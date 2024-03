Borsa | Milano chiude in rialzo con A2a e StM in prima fila

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Ladiarchivia la seduta di metà settimana in(Ftse Mib +0,21% a 34.759 punti) con A2a (+2,3%) e StM (+1,49%) le migliori.in negativo Mps (-1,34%) a 4,19 euro non lontano dei 4,15 euro del collocamento del 12,5% da parte del Mef. La maglia nera nel credito è Bper (-2,34%) tra i possibili protagonisti del risiko bancario. Sempre sotto la lente Tim (-1,41%), in attesa della mezzanotte di venerdì quando scadranno i termini per la presentazione delle liste per il cda. Riflettori accesi anche su Nexi (-1,34%), sulle indiscrezioni che Unicredit (-0,29%) sia più vicina a rivedere i termini della partnership con la paytech. Maglia nera per Saipem (-2,4%). Acquisti, invece, su Mfe (+2,5%) mentre la tedesca Prosieben ha respinto la proposta di scorporo delle attività non core.

Juventus, nota sull'Aumento di capitale: sottoscritte il 97,6% delle azioni per 195 milioni di euro - 3.059.718 Nuove Azioni, corrispondenti a circa il 2,4% del totale delle Nuove Azioni, saranno offerti in Borsa da Juventus, per il tramite di UniCredit Bank GmbH, Succursale di Milano, ai sensi ...tuttomercatoweb

