Borsa | Milano cauta +0 | 1% | Mps nervosa | acquisti su Leonardo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Si muove in cauto rialzo Piazza Affari al passaggio di metà seduta. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,1% a 34.724 punti, con il paniere principale spaccato in due. AppareMps (-0,85%) dopo uno scivolone iniziale a seguito dello sconto del 2,49% con cui il Tesoro ha ceduto un ulteriore pacchetto del 12,5%. Il titolo è poi rimbalzato fino a salire dell'1%, per ripiegare successivamente in territorio negativo. Segno meno per Bper (-1,64%), Nexi (-1,44%), Prysmian (-1,25%) e Tim (-0,88%). In ordine sparso i bancari Bper (-1,67%), Bps (-1,2%), Banco Bpm (-0,42%), Unicredit (-0,35%) e Intesa (+0,3%).su Moncler (+1,03%), Azimut (+1,01%), A2a (+0,86%), Recordati (+0,85%) ed Stm (+0,84%). Bene anche Ferrari (+0,67%), piùinvece Stellantis (+0,24%). Gira in negativo Saipem (-0,89%), piùinvece Eni ...