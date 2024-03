Borsa | Europa poco mossa | future Usa positivi | Milano +0 | 2%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Allungano il passo le principali borse europee rispetto a una mattinata piuttosto cauta, con la fiducia dei consumatori dell'Eurozona in linea con le stime. La migliore è Madrid (+0,75%), seguita da Francoforte (+0,51%), Parigi (+0,38%), e(+0,2%). In calo solo Londra (-0,44%).Usa dopo richieste di mutui in minor calo (-0,7%) rispetto alla settimana precedente (-1,8%) e in attesa delle scorte settimanali di greggio. In rialzo a 131 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, mentre il rendimento annuo italiano cede 3,4 punti al 3,61% contro i 4,8 punti in meno di quello tedesco al 2,3%. In ribasso le quotazioni del greggio (Wti -0,7% a 81,05 dollari al barile), del gas (-0,49%% a 27 euro al MWh). Dimezza il calo l'oro (-0,3% a 2.187 dollari l'oncia), resta debole invece l'acciaio (-1,32% a 3.502 ...