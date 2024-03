Bonus matrimonio per chi si sposa in chiesa | chi può richiederlo e cosa prevede

(Di mercoledì 27 marzo 2024) In questi giorni è in discussione alla Camera una nuova proposta di legge della Lega che contiene un emendamento che riguarda unper i matrimoni religiosi. Lo scopo è quello di aiutare le coppie under 35 che decidono dirsi innon solo dal punto di vista economico. Ma ecco chi può.Leggi anche: Super, nuova stretta del Governo: stop agli scontiè ilIlper ilreligioso che si svolge inè una detrazione sull’imposta lorda IRPEF del 20%, che potrebbe essere riconosciuta nella dichiarazione dei redditi per le spese documentate legate a questa celebrazione. Il ...

Bonus matrimonio per chi si sposa in chiesa: cosa prevede e chi può richiederlo - Una nuova proposta di legge (già presentata il 13 ottobre 2022) si sta nuovamente discutendo in Camera dei Deputati. Il nuovo emendamento in arrivo riguarda il Bonus per i matrimoni ...leggo

Bonus matrimonio religioso 2024: chi può richiedere la detrazione Irpef e cosa prevede la nuova proposta di legge - Una nuova proposta di legge (già presentata il 13 ottobre 2022) si sta nuovamente discutendo in Camera dei Deputati. Il nuovo emendamento in arrivo riguarda il Bonus per i matrimoni ...ilmessaggero

Bonus benzina 2024, facciamo chiarezza: c’è, ma non sono 200 euro in più - Per l’anno 2024, però, la soglia è di mille euro per la generalità dei dipendenti e di due mila euro per chi ha i figli a carico. Il fringe benefit, è importante sottolineare, non è obbligatorio. Sono ...investireoggi