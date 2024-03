Bonus gite scolastiche fino a 150 euro | ISEE e requisiti e domanda dal 27 marzo

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 27 marzo 2024) A partire dal 27, le famiglie con figli alle scuole medie superiori, con una 15milaannui, possono richiedere il2024.Il Ministero dell’Istruzione del Merito (MIM) ha recentemente disposto la riapertura di una finestra temporale per la presentazione delle richieste di agevolazione volte a sostenere la più ampia partecipazione di studentesse e studenti delle scuole statali secondarie di secondo grado ai viaggi di istruzione e visite didattiche per l’anno scolastico 2023 / 2024.La misura è riservata ai nuclei familiari in possesso di uninferiore ad una determinata soglia, secondo un importo pari a 150e previa richiesta da trasmettere collegandosi all’apposita ...