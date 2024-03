Bombola esplode in azienda Ustionato operaio di 60 anni ricoverato in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 27 marzo 2024) CAIRATE (Varese) Infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di ieri. Un uomo di 60, ha riportato ustioni di secondo grado al volto, collo e arti superiori. L’stava lavorando con la fiamma ossidrica in un’che si occupa di rottami ferrosi, la Montalbetti Spa di via Carlo Porta, tra Peveranza e Bolladello, ma sul territorio di Cairate, in provincia di Varese. Ladi gas che aveva da parte è esplosa ferendolo in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorsi poco prima delle 15. Un’ambulanza dell’Sos Carnago, un’automedica e anche l’elisoccorso da Como. La persona coinvolta è stato trasferita in ospedale al Niguarda di Milano in elicottero in "codice rosso". Nella ditta sono arrivati anche i tecnici di Ats Insubria, competente in materia di incidenti sul lavoro, insieme ai carabinieri. ...