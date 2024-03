Bombardieri | “Restituire dignità ai lavoratori Il salario minimo è la priorità”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Segretario generale della Uil Pierpaolo, sono di qualche giorno fa le 1041 bare in Piazza del Popolo portate dalla Uil per denunciare le morti sul lavoro. Come porre concretamente fine a questa strage? “Innanzitutto, bisogna sconfiggere il sentimento di rassegnazione che porta a considerare le morti sul lavoro una fatalità inevitabile e non, invece, la conseguenza del mancato rispetto delle norme. Spesso, anzi, sono causate dalla sfrenata ricerca del profitto ad ogni costo e dalla volontaria manomissione dei dispositivi di sicurezza. In questi casi, noi pensiamo che si tratti non di infortuni, ma di omicidi sul lavoro e che, perciò, occorra istituire questo reato, insieme anche a una procura speciale. Servono più prevenzione e formazione, più ispettori e ispezioni, ma anche più investimenti: 12 milioni di euro per le prossime assunzioni sono niente se ...