Bologna | Torre Garisenda in sicurezza con i pali della Torre di Pisa | Video

(Di mercoledì 27 marzo 2024) È stata trovata un'importante soluzione per mettere in: verranno utilizzati i traliccidi. Quali sono modalità, tempistiche e tutti i vantaggi di questo progetto

L'intervento partirà entro fine anno e servirà a mettere la torre in sicurezza per consentire l'avvio dei lavori di manutenzione (wired)

Per la messa in sicurezza della Torre Garisenda saranno impiegati i tralicci utilizzati in precedenza per la Torre di Pisa. La soluzione consente di accorciare i tempi e i costi. L'intervento avverrà in tre fasi distinte.

