Bologna | Torre Garisenda a rischio | per salvarla stessi tralicci usati per Torre di Pisa

(Di mercoledì 27 marzo 2024) La soluzione dopo un attento vaglio tra diverse ipotesi di intervento Per la messa in sicurezza delladisaranno impiegati iutilizzati in precedenza per ladiche, opportunamente modificati, consentiranno di accorciare i tempi della fase di messa in sicurezza e i costi dell’intervento. Il gruppo di esperti

“Abbiamo definito le modalità di intervento per la Torre Garisenda ” che verrà messa in sicurezza grazie “ai tralicci utilizzati per la Torre di Pisa ”. A dirlo è stato il sindaco di Bologna , Matteo ... (ilfattoquotidiano)

