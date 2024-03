Bologna | la Torre Garisenda sta crollando? Lotta contro il tempo | come provano a salvarla

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Laa rischio crollo aveva messo in allerta la città di, che per questo aveva dovuto transennare e chiudere al traffico quell'area. Ora ecco una possibile soluzione: per la messa in sicurezza della struttura saranno utilizzati i tralicci a cui si era ricorsi in precedenza per ladi Pisa. Questi, opportunamente modificati, consentiranno di accorciare i tempi della fase di messa in sicurezza e i costi dell'intervento. A proporre questo tipo di soluzione è stato un gruppo di esperti nominati dal comune di, ovvero i professori Nunziante Squeglia, Stefano Podestà, Massimo Majowiecki e l'architetto Francisco Giordano, in accordo con il progettista incaricato dei primi interventi di messa in sicurezza, l'ingegner Gilberto Dallavalle, il rup e i suoi collaboratori. Il ...

I tralicci della Torre di Pisa per la messa in sicurezza della Garisenda a Bologna. “Così tempi ridotti” - I tralicci della Torre di Pisa, con due macchine e una ruota dentata che consentono di far scorrere le funi che abbracciano la Torre. Questa la soluzione trovata per far uscire la Garisenda ...bologna.repubblica

Bologna, Torre Garisenda in sicurezza con tralicci Torre Pisa - Per la messa in sicurezza della Torre Garisenda saranno impiegati i tralicci utilizzati in precedenza per la Torre di Pisa che, opportunamente modificati, ...lapresse

Pasqua nei parchi a tema dell’Emilia Romagna: tutte le novità 2024 - Bologna – Tra squali, delfini, animali selvatici, ottovolanti, musical e monumenti in miniatura: con l’arrivo della Pasqua i parchi tematici della Romagna inaugurano e spalancano le porte, con esclusi ...dire