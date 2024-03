Bologna Fc | Karlsson è tornato in gruppo La decisione su Zirkzee

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024), 27 marzo 2024 – Buone notizie per Thiago Motta in vista della gara con la Salernitana: Jesperè infatti rientrato questa mattina in. Lo svedese si era fermato all’inizio del mese per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, dopo essere rientrato in campo poche settimane prima nella gara con il Verona, accolto dall’ovazione del Dall’Ara. Il calvario di, tra infortuni e panchine, sembra essere quindi giunto alla fine. Stagione sfortunata Una stagione non fortunata, quella dell’ex Az Alkmaar: lo stop più lungo era arrivato a novembre, quando l’attaccante è stato costretto ai box per una lesione parziale del collaterale mediale del ginocchio destro. Il recupero già a fine gennaio, ma Motta aspettò il finale di-Verona un mese dopo per fargli riassaporare il ...