Bollettino drammatico per Wout van Aert | frattura alla clavicola e alle costole | addio a tutte le classiche

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Il pianto arrivato subito dopo la caduta e la successiva uscita in barella aveva già fatto capire molto: la situazione divanera critica. E infatti ora sono arrivate le conferme: ci sarà un lungo stop per il fenomeno belga. La sfortuna continua ad accanirsi contro il corridore della Visma Lease a Bike che ancora una volta è finito a terra, oggi nell’Attraverso le Fiandre, ad altissima velocità, riportando escoriazioni e fratture multiple. Ilmedico arrivato nel dopo gara è infattirotta e stessa cosa per diverse. Previsto un periodo molto lungo di pausa. Come annunciato dsquadra olandese il belga sarà costretto a saltare il Fiandre di domenica, la Roubaix della settimana successiva e l’Amstel Gold Race. ...

