Blitz a colpi di proiettile Uomo di 39 anni ferito al bacino e a una gamba

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Un avvertimento, un regolamento di conti, anche lo scenario possibile di una vendetta di tipo passionale. Sono alcune delle ipotesi su cui stanno lavorando gli agenti della Squadra mobile di Varese, chiamati a fare luce sul ferimento di undi 39, italiano, residente nella provincia varesina, trovato riverso a terra ieri pomeriggio in via Walder, strada secondaria del colle di Biumo Inferiore che collega piazza XXVI Maggio a via Morazzone. Sono le tre e mezza circa del pomeriggio quando il 39enne è accasciato sul marciapiede in una pozza di sangue. Lo vede una donna che sta passando in quel momento e che dà subito l’allarme chiamando il 112. Uno, forse duedi pistola lo hanno raggiunto allae al. Vittima di un agguato. È in condizioni critiche. Viene portato in codice ...