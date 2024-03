blackout nella casa Quarantaquattresima puntata in compagnia del Grande Fratello e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del giovedì, per seguire e aggiornare ... (davidemaggio)

Blackout nella metro C San Giovanni: stazione chiusa, i treni non fermano - I treni non fermano a San Giovanni della metro C di Roma a causa di un Blackout. Manca la corrente e la stazione della metro C è chiusa ai viaggiatori. Sul posto sono al lavoro i tecnici Atac.fanpage

L'Argentina denuncia, 'un Blackout nell'ambasciata in Venezuela' - Il governo di Javier Milei ha denunciato un Blackout nell'ambasciata argentina a Caracas, dopo aver dato rifugio a sei membri dell'opposizione del partito fondato da Maria Corina Machado, Vente Venezu ...ansa

Ponte crollato a Baltimora: il Blackout totale, l'effetto domino e i poliziotti eroi che hanno evitato una strage - Sei morti, è questo il bilancio del disastroso incidente all'iconico Francis Scott Key Bridge. I poliziotti balzati in mezzo alla carreggiata hanno bloccato il traffico in extremis. Non è chiara l'ori ...today