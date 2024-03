Black cresce gara dopo gara | E dire che sono solo al 70%

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Positivo nella vittoria con Varese, decisivo nel blitz esterno a Pesaro. Il neoacquisto Unahotels, Tarik, stando, lei è a Reggio da poco più di un mese. Il suo stato di forma? "al 60-70%. Ma non è tanto una questione di fisico, perché mi sento molto bene. Più che altro devo ritrovare il ritmo partita ideale, quello è il margine che mi manca".la doppia-doppia di domenica scorsa (13 punti e 10 rimbalzi, ndr) verrebbe dache quel gap è quasi colmato, in realtà. "Onestamente non mi ero neanche accorto di averla fatta. Nel basket ogni partita è una scoperta, dipende molto anche dall’avversario e dalle scelte difensive che fa. Non ho mai guardato ...