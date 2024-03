Biliardo Boccette | dalla serie B promosso il 14 febbraio 4 | ancora incerte le griglie play off

Per il club di via delle Nazioni la matematica certezza arrivata con due turni di anticipo. Incertezza per entrare nei play off o per evitare i play out sia in serie A che B VALLESINA, 14 marzo 2024 ... (vallesina.tv)

Solo il Passion Jesi1 aspetta la matematica per festeggiare la promozione in A1. Per il resto tutti in corsa per accappararsi le posizioni migliori play off VALLESINA, 7 marzo 2024 – quattro ... (vallesina.tv)