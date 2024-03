Biennale 2024 | Venezia nel vortice di Dioniso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 27 marzo 2024) I programmi di Danza, Musica e Teatro delladi, firmati dai direttori a fine mandato, sono stati presentati ieri dall’atteso intervento del nuovo Presidente, Pietrangelo Buttafuoco, che ha esordito con "scrittura, coreografia, partitura, sono neldi, condividono quella scienza esatta che è la disciplina della bellezza", e citando Goethe: "Fermati, attimo, sei bello!". Come cercare questa bellezza oggi? Come Franco Battiato, da "uomo che medita su un tappeto, in cerca di luce nei momenti di guerra". Oltre 200 gli appuntamenti con 72 novità e 600 artisti provenienti da 30 Paesi diversi. Buttafuoco ha poi ringraziato il predecessore Roberto Cicutto, con cui ha condiviso la nomina del direttore di Architettura 2025, Carlo Ratti. Stefano Ricci e Gianni Forte per il ...