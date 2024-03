Biden offende ancora Putin | “E’ un macellaio”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Pubblicato il 27 Marzo, 2024 C’è chi dice sei fuori controllo. C’è chi lo apprezza perché dà voce a coloro che la pensano allo stesso modo. Tutti gli esperti di diplomazia, comunque, concordi nel dire che così non dovrebbe esprimersi, considerata, a maggior ragione, la crisi mondiale in corso. Ma Joecontinua a riferirsi pubblicamente a Vladimircon espressioni offensive, pesanti. Il presidente degli Stati Uniti ha definito quello russo un “” durante un comizio tenuto ieri nella Carolina del Nord. Lo ha fatto mentre esponeva la volontà di aumentare le tasse per i benestanti americani, spiegando che “I 400 miliardi di dollari in entrate aggiuntive legate ad un aumento dell’aliquota al 25% potrebbero essere usati per ridurre drasticamente il deficit federale.. Potremmo fare tantissime cose… incluso ...