Biasin elogia Inzaghi | «Ha illustrato il futuro dell’Inter Ecco perché»

Ravanelli elogia Osimhen: "È tra le migliori tre punte al mondo, sarà dura rimpiazzarlo" - Fabrizio Ravanelli, ex attaccante, tra le altre, di Juventus e Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal ...tuttonapoli

Ecuador-Italia, Adani elogia Raspadori: "Se Zaniolo fa così bene, è merito suo" - Prestazione positiva, da parte di Jack Raspadori, anche se il giocatore del Napoli non ha ancora trovato la via del goal.areanapoli

PSG, in Inghilterra non hanno dubbi: Rashford non è un'opzione per il dopo Mbappé - Non è Marcus Rashford il nome giusto per il PSG per sostituire Kylian Mbappe. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, l'esterno del Manchester.tuttomercatoweb