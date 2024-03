Biasin | «Bellanova? L’Inter ha preferito spendere per un altro»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 27 marzo 2024)ha debuttato con l’Italia durante questa sosta. Il laterale ora al Torino era del, che però non l’ha riscattato facendolo tornare al Cagliari., su Radio Sportiva, spiega perché. LA SCELTA – Fabrizionon è d’accordo con chi critica il mancato acquisto: «Raoulnon era un giocatore del, andava riscattato. Per una cifra che oggi sembra bassa, ma che all’epoca non lo sembrava. Aveva ritenuto prendere un giocatore a zero come Juan Guillermo Cuadrado, che poi si è rivelato una scelta sbagliata perché si è fatto male e ha giocato poco. Ma una società che deve fare un mercato a zero, come ha fatto, deve far quadrare tutto. Hain altre zone del campo, per esempio con ...