Biagio Antonacci | ‘Lasciati pensare’ è il nuovo singolo in attesa dei live estivi

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Dopo l’ottimo riscontro per A Cena con gli Dei,porta in radio ilLasciati pensare, in rotazione da venerdì 29 marzo. Il brano è una delle quindici tracce del recente album ‘L’inizio’ (Iris – Epic Records/Sony Music Italy), che ha debuttato sul podio dei dischi più venduti in Italia. E dopo aver fatto ballare, il cantautore opta per una ballad intensa, dall’atmosfera più intima e intimista: “Se ti lasci pensare lo farò con consapevolezza maggiore, renderò il pensiero un viaggio distante e mai altrove , sarà come averti qui”, canta. Foto da Ufficio Stampa Intanto, prosegue il conto alla rovescia verso le date dal vivo della prossima estate, che vedràimpegnato in una serie di appuntamenti. I concerti, infatti, ...