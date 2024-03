Beuvink-Milan | Tumminello | «È un genio dello scouting | vi spiego»

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Le parole di Lucasu Wes, nuovo inserimento nellodel. Tutti i dettagli in merito Luca, giornalista di Mola Tv, ha raccontato in esclusiva aNews24 l’inserimento di Wesnello souting rossonero. Per chi non lo conosce, ci racconti chi è? Qual è la sua storia? «

Sport in het Kort | Talent van Ten Hag maakt grote indruk bij Engelse ploeg - In deze rubriek houden wij je dagelijks op de hoogte van interessante nieuwsfeitjes in de sportwereld. Deze onderwerpen zijn niet groot genoeg om er een artikel over te maken, maar zeker wel nieuwswaa ...msn

Sport in het Kort | Van Nistelrooij kan weer aan de slag als trainer in buurland - In deze rubriek houden wij je dagelijks op de hoogte van interessante nieuwsfeitjes in de sportwereld. Deze onderwerpen zijn niet groot genoeg om er een artikel over te maken, maar zeker wel nieuwswaa ...msn

Geslaagde comeback Memphis Depay, maar wie moet naast Frenkie De plussen en minnen bij Oranje - De laatste interlandperiode voordat Ronald Koeman in mei zijn EK-selectie maakt is voorbij. Wat zijn de drie belangrijkste plussen en minnen na de duels met mede-EK-gangers Schotland (4-0 winst) en Du ...ad.nl