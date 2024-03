Berrettini | che figuraccia | sbotta la Satta | è tempo di smentite

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 27 marzo 2024), non è stata affatto un’uscita felice: Melissal’ha presa malissimo ed è subito arrivata la replica. Le regole del lasciarsi non sono univoche. E non sono nemmeno universali. Ogni storia è un mondo a sé stante ed è del tutto normale che ognuno reagisca in maniera differente a crisi, rotture e addii definitivi. Non era scritto da nessuna parte, come in tanti pensavano, che Melissaandasse a Verissimo con l’intenzione di “demolire” il suo ex fidanzato. Melissa(Instagram) – ilveggente.itSebbene ci siano tanti, forse anche troppi, esempi di amori finiti in malo modo, lei e Matteorappresentano un’eccezione. Mentre Chiara Ferragni e Fedex si fanno la guerra a suon di diffide, sembra che loro stiano cercando di non gettare fango su ciò che di bello e di buono c’è ...