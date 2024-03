Benzoni Azione risponde a Nordio | Parla come se suicidi in carcere non fossero emergenze

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 27 marzo 2024) (Agenzia Vista) Roma, 27 marzo 2024 “Non posso essere soddisfatto della sua risposta, sicuramente qualcosa si è fatto, sicuramente non è una responsabilità del Governo, ma lei ha rispostose non fosse un'emergenza”, ha spiegato il deputato direplicando alla risposta del ministro della Giustizia, al Question Time alla Camera, sul tema deiin. “Qualcosa si è fatto, ma se i numeri vanno così potremmo raddoppiare idell'anno scorso. Forse qualcosa va fatto anche in funzione di un piano carceri che non vada a prevenire i, ma anche a limitarli e a capire perché questi avvengono”, ha proseguito. / Camera dei deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev