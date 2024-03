Benfica-Chaves venerdì 29 marzo 2024 ore 19 | 00 | formazioni | quote | pronostici Riparte l’inseguimento delle Aquile

(Di mercoledì 27 marzo 2024) Dopo la sostala Primeira Liga: il campionato portoghese quest’anno è davvero avvincente e sta dando vita a uno splendido duello tra le squadre di Lisbona per il titolo. Lo Sporting è primo in classifica, ha un punto in più dele anche una gara da recuperare ma deve andare a Oporto e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Poupados nas seleções: Trubin e kökçü regressam frescos - Os compromissos das seleções envolvendo jogadores do Benfica acabaram esta madrugada, com o Argentina-Costa Rica, disputado em Los Angeles. À hora do fecho desta edição ainda não havia onzes oficiais, ...record.pt

João Neves, António Silva e Schmidt distinguidos na Gala Cosme Damião: todos os vencedores da noite - Kika Nazareth e Sven-Göran Eriksson entre os muitos outros que foram alvo de distinção na cerimónia que celebrou os 120 anos do clube ...record.pt

Em dia de festa, treino do Benfica contou com múltiplas visitas especiais - Quase um mês após os festejos do 120.º aniversário, águias preparam-se para comemorar o momento com uma gala especial... mas antes houve treino.msn